Üst düzey Rus bir yetkili, Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Isparta'da Sobadan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir kereste imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da sobadan sıçrayan kıvılcımlar kereste imalathanesi küle döndürdü

Alev alev yanan imalathane itfaiye ekiplerince söndürüldü

ISPARTA - Isparta'da sabah saatlerinde bir kereste imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 08.20 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 3227. Sokak'ta bulunan bir kereste imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, imalathanede ciddi maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.