Isparta'da LPG'li Araç Tüpü Patladı, Yangın Çıktı

Isparta'da bir oto tamircisinde LPG'li bir aracın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Olay, saat 17.45 sıralarında Gül Petek Sanayi'de bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi içerisinde bulunan Niyazi Ç.'ye ait oto tamircisinde, LPG'li 15 PP 340 plakalı Opel marka otomobilin tüpü aniden patladı. Kısa sürede aracın alev almasıyla dükkan da alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Polis, yeni patlamalar yaşanmaması için çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın ardından, iş yeri ve içeride bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. Öte yandan, patlamanın sesini duyan çevre sakinleri olay yerine gelerek, itfaiyenin söndürme çalışmalarını merakla izledi. - ISPARTA