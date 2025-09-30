Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonu, akıllı saat, hoparlör ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şarkikaraağaç ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde kaçak ürünlerin satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dün gerçekleştirilen aramada; 11 adet akıllı cep telefonu, 7 adet akıllı saat, 1 adet süpürge, 25 adet hoparlör, 2 adet klavye ve 2 adet termos ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı. - ISPARTA