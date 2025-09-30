Haberler

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Ürünler Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlediği operasyonda kaçak cep telefonları ve elektronik ürünler ele geçirdi. Operasyonda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonu, akıllı saat, hoparlör ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şarkikaraağaç ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde kaçak ürünlerin satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dün gerçekleştirilen aramada; 11 adet akıllı cep telefonu, 7 adet akıllı saat, 1 adet süpürge, 25 adet hoparlör, 2 adet klavye ve 2 adet termos ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
