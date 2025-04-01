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Isparta'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 1200 Metre Ağa El Konuldu

Isparta'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 1200 Metre Ağa El Konuldu
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Isparta'da yapılan denetimlerde, sahipsiz 1200 metre uzatma ağına el konulurken, yakalanan sazan balıkları canlı olarak Kovada Gölü'ne bırakıldı. Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Isparta su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimde sahipsiz bin 200 metre uzatma ağına el konuldu, yakalanan sazanlar göle bırakıldı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, 30-31 Mart 2025 tarihlerinde Kovada Gölü'nde gece denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan sahipsiz bin 200 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği işlem yapılırken, ağlardan çıkan sazan balıkları canlı olarak göle geri bırakıldı. Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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