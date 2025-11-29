Haberler

Isparta'da 850 Milyon Liralık Yasa Dışı Para Trafiğine Operasyon

Isparta'da 850 Milyon Liralık Yasa Dışı Para Trafiğine Operasyon
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu 850 milyon liralık yasa dışı para trafiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık çalışmasıyla ortaya çıkarılan 850 milyon liralık yasa dışı para trafiğine yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve analiz çalışmaları neticesinde büyük çaplı bir yasa dışı işlem ağı deşifre edildi. Yapılan çalışmalarda 417 banka hesabı ile 23 kripto varlık hesabı incelendi. Hesaplarda toplam 850 milyon TL tutarında yasa dışı işlem hacmi tespit edilirken, bu paranın 157 milyon TL'lik kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Ekipler, 25 Kasım Salı günü Isparta merkezli olarak Antalya, Amasya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa ve Şanlıurfa'da eş zamanlı "Arı Kovanı" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 25–28 Kasım tarihleri arasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
