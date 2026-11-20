İskenderun'da otopark ve oto yıkamalara yönelik denetimde 7 iş yeri kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetimde 7 iş yeri kontrol edildi, 60 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 3 işletmede kaçak su, 1 işletmede kaçak elektrik tespit edilirken 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde HATSU, Enerjisa ve Vergi Denetmenleri görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 7 iş yeri kontrol edilirken, 60 kişinin sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 3 işletmede kaçak su tüketimi tespit edilerek HATSU ekiplerince, 1 işletmede ise kaçak elektrik tüketimi nedeniyle TEDAŞ görevlilerince işlem yapıldı.
Kontrollerde ayrıca 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 2 işletmede yazar kasa bulunmadığı, 1 işletmenin vergi levhasının ve 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.