İskenderun'da Masaj ve Spa Salonlarına Denetim: 27 Yabancı Kadın Deport Edildi

İskenderun'da Masaj ve Spa Salonlarına Denetim: 27 Yabancı Kadın Deport Edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde, 12 masaj ve spa salonunda kaçak olarak çalışan 27 yabancı uyruklu kadın tespit edilerek deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 12 masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetim gerçekleştirildi. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 27 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 19 Eylül tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 12 SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; 38 şahıs sorgulanırken 27 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edilirken sigorta girişlerinin yapılmadığı, 29 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı, ayrıca 3 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 27 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
