İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası: 3 Kişi Gözaltında

İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası: 3 Kişi Gözaltında
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Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç, hastaneden kendi rızasıyla ayrıldığı öne sürülen olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kıraç'ın hastaneden çıkarken, 'Hastanede sıkıldım, beni İstanbul dışına götür' dediği belirtildi.

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İnan Kıraç'ın şoförünün ifadesinde Kıraç'ın, "Hastanede sıkıldım, beni İstanbul dışına götür" dediği bilgisine ulaşıldı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçmişti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrılmıştı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "adam kaçırma" suçundan adliyeye sevk edildi.

"Hastanede sıkıldım beni İstanbul'dan götür"

İnan Kıraç'ı hastaneden alan kişinin, uzun süredir yanında çalışan şoförü B.C. olduğu öğrenildi. Kıraç'ın şoförü B.C.'nin ifadesinde Kıraç'ın "Hastanede sıkıldım, şoförü çağırdım, beni İstanbul dışına götür" dediği öğrenildi. B.C. ve A.Ş.'nin ise hastanede Kıraç'a refakat eden kişiler olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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