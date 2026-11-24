İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan iki petrol tankerinin alev aldığını ve Tahran yönetiminin geçiş kurallarına uymadıkları için hareket edemez hale geldiklerini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda son dönemde art arda yaşanan saldırılar ve deniz mayını olayları, dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahlarından birindeki güvenlik endişelerini artırıyor. İran ordusu, bu sabah erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki iki petrol tankerinin mayına çarptığını bildirdi. Açıklamada, "Kimlik ve navigasyon sistemlerini devre dışı bırakarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgeye giren iki petrol tankeri, deniz mayınına çarpmalarının ardından alev alarak hareket edemez hale geldi" denildi. Açıklamada, İran'ın hedeflerine ve taleplerine ulaşana kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı belirtilerek, petrol tankerlerinin güvenli geçiş için silahlı kuvvetlerle koordinasyon sağlaması gerektiği ifade edildi. İran'ın hedeflerine ve taleplerine ulaşana kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı belirtilen açıklamada, petrol tankerlerinin güvenli geçiş için silahlı kuvvetlerle koordinasyon sağlaması gerektiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı sularında seyreden 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladığını ve alev aldığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı