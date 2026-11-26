İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin daha mayına çarptığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Khasab Limanı'nın kuzeyinde yasak rotada seyreden 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve yangın çıktığını açıkladı. Tankerlerden birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığı, mürettebatın tankeri terk ettiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin daha mayına çarptığını ve tankerlerde yangın çıktığını açıkladı.
Hürmüz Boğazı'nda mayın tehlikesi sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Khasab Limanı'nın kuzeyinde yasak olan rotada seyreden 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve tankerlerde yangın çıktığını açıkladı. Tankerlerden birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığını aktaran Devrim Muhafızları, mürettebatın tankeri terk ettiğini ifade etti.
Devrim Muhafızları, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki tankerin, saldırgan ABD ordusuna ait savaş uçaklarına güvenerek navigasyon sistemlerini kapattığını ve Hürmüz Boğazı'nı gizlice geçmeye çalıştıklarını ancak alevler içinde kaldıklarını belirtti.