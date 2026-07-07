Gürbulak'ta 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, tavan ve yan döşemelere gizlenmiş 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen denetimlerde Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerince, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta gerçekleştirilen detaylı kontrollerde aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş daralı ağırlığı 79 kilogram 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı