Haberler

İran'da internet kesintisi 6 buçuk gündür sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da hükümet karşıtı protestoların sürdüğü günlerde uygulanan internet kesintisi 156 saati aştı. Fransız hükümeti, İran vatandaşlarının uydu internet erişimi için Eutelsat terminallerini göndermeyi değerlendiriyor.

İran'da hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulanan internet kesintisinin 156 saati (6 buçuk gün) aşkın süredir devam ettiği belirtildi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin yanı sıra uygulanan internet kesintisi de sürüyor. Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran'da internet kesintisinin 156 saatten (6 buçuk günden) fazla süredir devam ettiğini belirtti.

Fransa, Eutelsat terminallerinin İran'a gönderilmesini değerlendiriyor

Fransa yönetiminin, İran vatandaşlarının uydu internet bağlantısına erişebilmesi için Eutelsat terminallerini İran'a göndermeyi değerlendirdiği belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dün parlamentoda bir milletvekilinin Fransa'nın İran'a Eutelsat uydu ekipmanı gönderip göndermeyeceği sorusuna, "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz ve sizin bahsettiğiniz seçenek de bunlar arasında" şeklinde cevap verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
'Annem hasta' diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler

"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler