İran'da protestolara katıldıkları suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

İran'da hükümet karşıtı protestolarda yer alan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı. Yetkililer, tutuklamaların hayat pahalılığına karşı başlayan ve sonrasında ayaklanmalara dönüşen gösterilerle ilgili olduğunu bildirdi.

İranlı yetkililer, geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde "ayaklanmalara katıldıkları" suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İran'da geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta ülke genelinde hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere katılanlara ilişkin soruşturma sürüyor. İranlı yetkililer, şiddet olaylarının sahne olduğu gösterilerde "ayaklanmalara katıldıkları" suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirdi. Devlet televizyonunun yetkililere dayandırdığı haberinde, "Bu kişiler, Tahran eyaletinde saklandıkları yere düzenlenen baskında yakalandı. Bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, bölgede yaşanan ayaklanma ve huzursuzluk sırasında kullanılan dört adet el yapımı şok bombasına rastlandı" ifadelerini kullandı. Haberde tutuklamaların zamanına ilişkin bilgi verilmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

