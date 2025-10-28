İngiltere'de Hırsızlar ATM'yi İş Makinesi ile Çaldı
Milton Keynes'te bir dükkandan iş makinesiyle ATM çalan hırsızların soygun anı çevre sakinleri tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de hırsızlar, bir cadde dükkanından iş makinesi (telehandler) ile ATM çaldı.
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü. Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa