Bursa'da devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında devrilen suntaların altında kalan 33 yaşındaki işçi yaralandı. Olay sonrası yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı.
Olay, 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada üzerine istifli suntalar devrilen Soner S. (33) yaralandı. Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa