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Bursa'da işçinin parmakları koptu

Bursa'da işçinin parmakları koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde elini makineye kaptıran Mısır uyruklu işçinin iki parmağı koptu. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

Olay Mahmudiye Mahallesi 32. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mısır uyruklu işçi Mahmoud Mostafa E. (46), ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini yatar kesim makinesine kaptırdı. Eli parçalanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 parmağı kopan işçi ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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