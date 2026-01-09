Haberler

Tomruk taşıdığı vinçte akıma kapılarak hayatını kaybeden patron son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kereste fabrikasında meydana gelen iş kazasında, iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32), vincin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Hürriyet camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında tomrukları taşıdığı vincin elektrik kablosuna temas edince akıma kapılarak hayatını kaybeden iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı. İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Memiş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsisi tamamlanan işadamının cenazesi ailesine teslim edildi.

İş adamının cenazesi bugün Hürriyet camisinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

