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Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine seyir halindeyken saldırıya uğrayan "Sparta II" adlı kuru yük gemisi, St. Petersburg limanına çekildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Kasım Cumartesi günü Baltık kıyısındaki Kaliningrad bölgesine giderken insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğrayan Rus "Sparta II" adlı kuru yük gemisinin St. Petersburg limanına getirildiği duyuruldu. Bakanlığa bağlı Deniz Kurtarma Servisi'ne ait çok fonksiyonlu kurtarma gemisi Murman'ın hasar gören kuru yük gemisini Finlandiya Körfezi'nden St. Petersburg limanına çekme işlemini tamamladığı aktarıldı. Yük gemisindeki mürettebat üyelerinin daha önce tahliye edildiği vurgulandı. Deniz Kurtarma Servisi uzmanlarının hasarları tespit etmek ve teknik durumunu değerlendirmek için geminin gövdesinde inceleme yapacağı ifade edildi.

Ukrayna saldırıyı üstlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bloomberg News'e verdiği röportajda, Finlandiya Körfezi'ndeki Rus kargo gemisine yönelik saldırıyı Ukrayna'nın düzenlediğini ifade etti. Zelenskiy, Sparta II gemisinin silah taşıdığı gerekçesiyle Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Rus savunma lojistik firması Oboronlogistika tarafından işletilen gemi, Finlandiya Körfezi'ndeki uluslararası sularda vurulmuş, 16 mürettebat üyesi tahliye edilmişti. Rusya'nın Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannykh yaptığı açıklamada, saldırıda 2 İHA kullanıldığının tespit edildiğini belirtmişti. Saldırının ardından gemiden alev ve yoğun duman yükselmişti.

Ukrayna ayrıca pazar günü Libya'nın Bingazi limanında bir Rus korveti ve dökme yük gemisine 7 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı