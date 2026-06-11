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Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonu

Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonu
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Iğdır'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Iğdır'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin vatandaşlara online oyun oynayarak para kazanabilecekleri ve elde edilen kazançların kendi hesaplarına yatırılacağı vaadinde bulunarak banka hesabı topladıkları tespit edildi. Toplanan hesapların yönetildiği, üçüncü kişilere kiralanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinde para transferine aracılık edildiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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