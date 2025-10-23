Haberler

Iğdır'da Ruhsatsız Diş Kliniğine Operasyon: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işleten iki kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 lira ele geçirildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ruhsatsız diş kliniğine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 lira ele geçirildi.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi diploması bulunmayan 2 kişinin ilçe merkezinde yasa dışı diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diş kamerası, dolgu makinesi, mikromotor başlıkları, hava-su şırıngası, çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiler gibi tıbbi cihaz ve malzemelere el koydu. Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Amerikan doları ve 65 bin 900 TL bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
