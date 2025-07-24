Iğdır'da Motosiklet Sayısı, Otomobil Sayısını Geçti

Iğdır'da Motosiklet Sayısı, Otomobil Sayısını Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da motosiklet sayısı 12 bin 456’ya ulaşarak, otomobil sayısını 7 bin 911 ile geride bıraktı. Motosiklet kullanımının artması, gençler ve esnaflar arasında yaygınlaşırken, kazaların artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Iğdır'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, otomobil sayısını geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte otomobil sayısı 7 bin 911 olarak kayıtlara geçerken, motosiklet sayısı ise 12 bin 456'ya ulaştı.

Son yıllarda artan yakıt fiyatları, ulaşım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleri gibi nedenlerle motosiklete yönelim artarken, Iğdır'da da motosiklet kullanımının yaygınlaşması da dikkat çekiyor. Iğdır'da motosiklet özellikle gençler ve esnaflar arasında sıkça tercih edilirken, bu durum trafikteki araç çeşitliliğine de yansımış durumda. Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın düz olması da motosiklete olan rağbeti artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şehirde otomobil sayısı 7 bin 911 olarak kayıtlara geçerken, motosiklet sayısı ise 12 bin 456'ya ulaştı. Motosiklet kullanım yaşının düştüğünü belirten Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burukay Sinay, "Motosiklet kullanımı maalesef ki Iğdır'da çok ciddi dereceye yükselmeye başladı. Motosikletleri artık on beş yaşından tutun birçok vatandaşımız artık kullanmaya başladı. Dikkat ederseniz son bir iki yıl içinde birçok trafik kazası oldu. Bu motosiklet kazasının olmasının sebebi vatandaşlarımız maalesef ki çocuklarını kırmıyor. Elektrikli motosiklet alıyorlar. Bu elektrikli motosikletle birlikte şehir trafiğine çıkıyorlar. Hem vatandaşlarımızı hem de kendilerini riske ediyorlar. Dikkat ederseniz eğer artık motosikleti erkekler kadar kadınlarda kullanıyor. Geçen yıla istinaden motosiklet artışı Iğdır'da beş binin üzerinde çoğaldı. Son bir iki yıldır bizim maalesef ki motosiklet plakaları çok ciddi derecede satılmaya başlandı. Iğdır'ın oba olması yolların düz olması, gençlerimizi motosiklete teşvik ediyor. Motosiklet alıyorlar. Dolayısıyla kazaya davetiye çıkarıyorlar. Buradan özellikle motosiklet kullanan çocuklarımızın ve gençlerimizin ailelerine söylüyorum. Çok ciddi derecede motosiklet kazaları oluyor. Motosikletli çocuklarınıza dikkat edin. Kullanımlı sadece motosiklete uygun yerlerde trafiğe uygun olan yerlerde kullandırın" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil

Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider, tatil için geldiği Türkiye'de ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.