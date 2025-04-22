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Iğdır'da Kaçak Akaryakıt, Sigara ve Alkol Operasyonu

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt, Sigara ve Alkol Operasyonu
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonla kaçak akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Aralık ilçesinde; akaryakıt, sigara ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda bin 670 litre kaçak akaryakıt, 760 paket kaçak sigara ve 30 lt kaçak alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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