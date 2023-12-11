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İçişleri Bakanı: 'Çember-8 Operasyonları'nda 4 bin 951 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çember-8 Operasyonları'nda 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "Son 4 günde 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonlarında' 4 bin 951 firari yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çember-8 Operasyonları'nda" 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çember-8 Operasyonları" hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-8 Operasyonları'nda' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, cinayetten 55, cinsel suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere toplan 4 bin 951 şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya yakalanan şahısların adalete teslim edildiğini belirterek, "İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Çember-8' operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'dan operasyona katılan tebrik

Bakan Yerlikaya operasyona katılan personelleri tebrik ederek, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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