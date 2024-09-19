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Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüphelinin Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan ve aralarında 2'si fabrika sahibi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Hendek Adliyesine getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ekonomi sakarya Hendek Kaza Oba

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