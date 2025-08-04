Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı: 22 Yaşındaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Elazığ'da serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde boğulan 22 yaşındaki Kübra Doğan, kalp masajı ve ilk müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren genç kadın, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Kübra Doğan serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Doğan, suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Doğan'a ilk müdahale ve kalp masajı yine vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa