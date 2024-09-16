Hatay'da Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ancak iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi çevredeki diğer binaları korudu.
Hatay'da alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin İlçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol alınan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasının önüne geçti. - HATAY