Hatay'da Sağlıksız Gıda Üretimi Denetlendi

Hatay'da Sağlıksız Gıda Üretimi Denetlendi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde gıda denetçisi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlendi. Denetimde; domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürüne muhafaza altına alınırken, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi. İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini belirttiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
