Hatay'da Sağlıksız Gıda Üretimi Denetlendi

Hatay'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri esnasında katkı salça posası ve katkı maddesi kullanılarak imal edilen 6 ton domates posası imha edilirken, domates posası ve biber salçası görünümünde olan 36 ton ürün muhafaza altına alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde gıda denetçisi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlendi. Denetimde; domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürüne muhafaza altına alınırken, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi. İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini belirttiler. - HATAY