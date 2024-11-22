Hatay'da Narenciye Satışı Kavga Çıkardı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir narenciye üreticisinin mahsulünü iki tüccara birden satması sonrasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay, polis ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da narenciye üreticisinin bahçedeki mahsulü 2 tüccara birden satması kavgaya dönüştü. Kavga, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, Erzin ilçe merkezinde yaşandı. İddialara göre; hasadına başlanan narenciyeyi bir üretici, 2 tüccara birden sattı. Hasat için bahçeye gelen 2 üretici arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Orta yolun bulunduğu bahçede hasat başladı. Tüccarlar arasında yaşanan kavgaysa kameraya yansıdı. - HATAY