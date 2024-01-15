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Hatay'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Hatay'da etkili olan aşırı yağış sonrası Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan mezarlık duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri çöken duvarın molozlarını temizledi.

Hatay'da aşırı yağış sonrası mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de yağış sonrası mezarlığın duvarı çöktü. Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaparak, çöken duvardan geriye kalan molozları kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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