Hatay'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'da aşırı yağış sonrası mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de yağış sonrası mezarlığın duvarı çöktü. Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaparak, çöken duvardan geriye kalan molozları kaldırdı. - HATAY