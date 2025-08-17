Hatay'da Akrobatik Motosiklet Sürücüsüne 22 Bin TL Ceza

Hatay'da, sosyal medya paylaşımı için akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 687 TL ceza kesildi. Sürücü, ölümle dans ederek tehlikeli bir durum yarattığı için işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 15 Ağustos günü Sanal Devriye Faaliyetlerinde Arsuz Gözcüler Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsünün K.D. olduğu tespit edildi. Sosyal medya içeriği üretmek adına ölümle dans eden sürücüye 2918 sayılı Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 22 bin 687 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında TCK 179'a 2'den işlem yapıldı. - HATAY

