Hatay'da 430 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde durdurulan iki şahsın taşıdığı poşetlerden toplamda 430 paket gümrük kaçağı sigara ve 84 paket doldurma tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçesinde durdurulan 2 şahsın taşıdığı poşetlerin içerisinden 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun ve Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu N.A. ile Ş.S.'nin yapılan üst ve taşıdığı poşetlerin içerisinden çeşitli markalarda 430 paket gümrük kaçağı sigara ve 84 paket doldurma tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahışlar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa