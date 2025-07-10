Hatay'da 430 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçesinde durdurulan 2 şahsın taşıdığı poşetlerin içerisinden 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun ve Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu N.A. ile Ş.S.'nin yapılan üst ve taşıdığı poşetlerin içerisinden çeşitli markalarda 430 paket gümrük kaçağı sigara ve 84 paket doldurma tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahışlar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY