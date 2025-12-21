Hatay'da apartmandan 1 milyon 800 bin TL'lik altın çalan hırsız polis takibiyle yakalandı

Hatay'da apartmandan 1 milyon 800 bin TL'lik altın çalan kasklı hırsızlık şüphelisi polis takibiyle yakalanarak tutuklandı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinde 8 Aralık günü bir evden 1 milyon 800 TL değerinde ziynet eşyasının çalındı. Altınların çalındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Kamera görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayında; şüpheli şahsın beyaz renkli otomobil ile gelerek park ettiği, ardından kafasında kask ile araçtan inerek binaya girdiği ve bir müddet sonra elinde taşımakta zorlandığı torba ile çıkarak otomobile bindiği görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahsın Ö.Y. olduğunu ve otomobilde kullanılan plakanın sahte olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi otomobille il dışına çıkarken Erzin ilçesinde otoyol üzerinde durdurularak kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi Ö.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY