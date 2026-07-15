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Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Haluk Levent beni kullandı, kendi borçları nedeniyle yandım"

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Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya, savcılık ifadesinde para transferleri ve taşınmaz devirlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını iddia ederek, 'Beni kullanmış oldu, onun yüzünden bankalara borçlandım' dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya savcılık ifadesinde, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda yapıldığını öne sürerek, "Haluk Levent beni kullanmış oldu. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, tüm banka hesaplarını Haluk Levent'in yönlendirmesiyle kullandığını iddia etti. Kaya, "Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Çeklerdeki imzaları Haluk Levent attı"

Çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.

"Taşınmazları onun borçlu olduğu kişilere devrettim"

Taşınmaz devirlerine ilişkin de beyanda bulunan Kaya, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu" diye konuştu.

"Onun yüzünden bankalara borçlandım"

Kaya, "Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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