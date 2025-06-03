Gürbulak'ta 1 Ton 870 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gürbulak'ta 1 Ton 870 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta tek seferde 1 ton 870 kilo uyuşturucu ele geçirdi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - 3.Sayfa
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