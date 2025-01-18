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Güngören'de Sahte Alkol Denetimi: 9 Şişe Ele Geçirildi

Güngören'de Sahte Alkol Denetimi: 9 Şişe Ele Geçirildi
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İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde sahte ve kaçak alkol satışlarına ilişkin yapılan denetimlerde, şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramalarda, 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda can kayıplarına yol açan ve sağlık açısından tehlike uyandıran sahte ve kaçak alkol satışlarına ilişkin tespit edilen şüphelilere ve adreslerine denetleme yapmaya devam ediyor. Son olarak dün Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir denetim gerçekleştirildi. Sahte alkol satışı yapıldığının belirlendiği o adreste, park halinde şüpheli bir araç bulundu.

Araç içerisinde 9 şişe sahte alkol ele geçirildi

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, aracın bagaj kısmından su şişelerine doldurulmuş vaziyette sahte alkol satışı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Araç içerisinde devam eden ve yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, toplam 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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