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Gümrükler 2025'in İlk Dört Ayında 16,5 Milyar TL Değerinde Kaçak Eşya Yakaladı

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Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 2025 yılının ilk dört ayında uyuşturucu madde ve çeşitli kaçak eşyalarla birlikte toplam 16,5 milyar Türk Lirası değerinde malzeme ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Ekipleri, ilk dört ayda 16,5 milyar Türk Lirası tutarında uyuşturucu madde ve muhtelif kacak eşya yakaladı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Nisan ayında 3,9 milyar Türk Lirası, 2025 yılının ilk dört aylık döneminde ise 16,5 milyar Türk Lirası tutarında uyuşturucu madde ve muhtelif kacak eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk dört ayında 2 bin 349 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza birimlerince, yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76 artışla 16,5 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 Bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin adet tekstil malzemesi, 17 milyon 936 bin adet çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil eşyasına çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza attı.

2025 yılı Nisan ayı operasyon bilançosu yüzde 231 artışla 3,9 milyar lira

Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3,9 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin adet tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin adet çeşitli eşya, 211 adet lüks araç, başta olmak üzere muhtelif kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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