Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışı yapıldığı belirlenen 8 ikamet, 2 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 33 bin 800 adet bandrolsüz dolu makaron, 487 bin adet bandrolsüz boş makaron, 96 kilogram kıyılmış tütün, bin 15 adet kesilmiş bandrol, 2 sigara dolum makinesi ve 40 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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