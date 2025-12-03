Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturmasında adli kontrol tedbiri talep etti. Gönül, ifadelerinin ardından 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' ağırlığında tedbirlerle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar

41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar
New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi

Evsiz adamı diri diri yaktı, hiçbir şey olmamış gibi gitti
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi

Olumlu yanıt aldı! Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.