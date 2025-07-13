Gökçeada'da Tuz Gölü'nde Drift Yapan Araç Trafikten Men Edildi

Gökçeada'da Tuz Gölü'nde Drift Yapan Araç Trafikten Men Edildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde drift yapan bir kişi sosyal medyada tepki topladı. Jandarma, drift yapan aracın plakasıyla birlikte trafik cezası uygulayarak aracı men etti.

Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki dünyanın ilk 'Cittaslow (sakin şehir) adası' unvanına sahip, Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölünde bir kişi arazi aracıyla drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri büyük tepki çekerken, jandarma tarafından araç trafikten men edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Dünyanın ilk 'Cittaslow (sakin şehir) adası' unvanına sahip, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü içindeki drift görüntüleri tepki çekti.

Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyünde dün H.K.Y. isimli şahıs 34 MCG 488 plakalı arazi aracı ile Tuz Gölüne girerek, gölün içinde drift yaptı. Drift görüntüleri cep telefonu ile kayda alındı. H.K.Y. bu görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tuz Gölü'nde yapılacaklar: Drift" notuyla paylaştı. Görüntüler üzerine Gökçeada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu drifti yapan 34 MCG 488 plakalı araç trafikten men edildi. Araç yedi emin otoparkına çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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