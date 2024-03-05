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Geyve'de alkollü eğlence mekanından çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişinin alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişinin alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arman'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyada tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Geyve 3.Sayfa Güncel Haberler

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