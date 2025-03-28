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Gemlik'te Motosiklet Kazalarına Karşı Dronlu Denetim Artırıldı

Gemlik'te Motosiklet Kazalarına Karşı Dronlu Denetim Artırıldı
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Gemlik'te motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla trafik güvenliği artırmak için dronlu denetim uygulamaları sıkılaştırıldı. Mart ayında yapılan denetimlerde 1400 motosiklet kontrol edilerek, birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gemlik'te Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planı çerçevesinde trafik güvenliğini artırmak hedefiyle, dronlu denetimler sıkılaştırıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri tarafından Mart ayı boyunca yapılan kontrollerde bin 400 motosiklet denetlendi. 235 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve eksik belge ile motosiklet kullanan, ayrıca kask takmamaktan dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kazaların önlenmesine ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaların da artarak devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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