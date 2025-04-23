Gazipaşa'da Gıda Güvenliği ve Hayvan Sağlığı İçin Denetimler Sürüyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gıda güvenliği ve hayvan sağlığı için denetimler sürüyor. İşletmelerde hijyen kontrolleri yapılırken, kırsalda aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıldı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde hem gıda güvenliği hem de hayvan sağlığı konusunda denetim ve bilgilendirme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Üretimden tüketime kadar her aşamada güvenli gıdaya ulaşımı hedefleyen ekipler, işletmelerde, pazar yerlerinde ve sahada titiz denetimler gerçekleştiriyor. Gıda kontrol görevlileri tarafından özellikle toplu tüketim alanları ve pazar yerlerinde sıkı kontroller yapılırken, kahvaltılık ürünlerin satışa sunulduğu stantlar da detaylı şekilde denetleniyor. Denetimler kapsamında işletmecilere hijyen kuralları ve güvenilir gıda üretimi konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Hayvan sağlığı ekipleri ise kırsal mahallelerde sahadan ayrılmıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştiren ekipler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvanların sağlığını korumak adına yoğun mesai harcıyor. Aşılama çalışmaları sayesinde hayvanlarda bağışıklık kazandırılırken, ekonomik kayıpların da önüne geçilmesi hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem üreticinin hem de tüketicinin en sağlıklı ve güvenilir ürüne ulaşması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ANTALYA