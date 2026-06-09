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Gaziantep'te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gaziantep'te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi, alevlere müdahale sürüyor.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık afad ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede fabrika saran yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleriyle mücadelesi sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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