Gaziantep'te Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Gaziantep'te bir taksicinin tartıştığı yolcusunun bıçaklı saldırısına uğraması sonucu saldırgan tutuklandı. Saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

Taksiciye saldıran zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bindiği takside tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Yıldırım, aracına aldığı ve ödeme nedeniyle M.G. isimli yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan M.G. olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin Yıldırım, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücüyü bıçaklayarak kaçan saldırgan yolcu, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.G. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı araç kamerasında

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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