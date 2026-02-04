Gaziantep'te 28 vatandaşı 1,9 milyon TL dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te son bir ayda 28 vatandaşı 1 milyon 932 bin TL dolandırdığı tespit edilen 46 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ocak ayı içerisinde 28 vatandaşı toplam 1 milyon 932 bin 257 TL para toplayarak dolandıran 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP