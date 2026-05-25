Gaziantep'te Mobilya Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale ediyor.

Yangında ilk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

