Gaziantep'te Mobilya Fabrikasında Yangın
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 33 araç ve 72 personelli itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre ölü veya yaralı bulunmazken, söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale ediyor.
Yangında ilk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı