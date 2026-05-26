Jandarmadan kurban pazarlarında dron destekli denetim

Gaziantep'te jandarma ekiplerince kurban pazarlarında dron destekli denetimlerde vatandaşlara sesli komut veren dron ile sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında dron destekli denetim yaptı. Dron destekli denetimler çerçevesinde kurban pazarlarındaki alıcı ve satıcı vatandaşlara sesli dron ile sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Ekiplerce alınan tedbirler kapsamında satış yerlerinde düzenli devriye faaliyetleri, araç giriş-çıkış kontrolleri ve muhtemel suç girişimlerine karşı istihbarat ve takip çalışmaları yapıldı.

Ekipler, denetimlerin süreceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı