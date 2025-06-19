Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Bir işyerinde yapılan aramalarda klima, blender, elektrikli ocak gibi ürünler bulundu. İşyerinin sahibi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, Şahinbey ilçesinde C.B. isimli yabancı uyruklu şahsa ait işyerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. İşyerinde ve depolarında yapılan arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 Milyon TL olan, 254 adet gümrük kaçağı klima, 53 adet gümrük kaçağı blender, 22 adet gümrük kaçağı elektrikli ocak, 14 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü, 13 adet gümrük kaçağı doğrayıcı ele geçirildi. C.B. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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