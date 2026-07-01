Gaziantep'te 2,8 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 milyon 850 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Şahinbey ilçesinde M.Y.'ye ait iş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı 58 adet akıllı cep telefonu, bin 230 paket sigara, 20 kilogram kaçak çay, 5 adet doğrayıcı, 4 adet elektrikli çaycı, 3 adet saç şekillendiricisi, 3 adet atom makinası, 2 adet kahve öğütme makinesi, 1 adet ütü, 1 adet termos ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı