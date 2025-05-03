Gaziantep'te Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Tütün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Tütün Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 bin 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 bin 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nisan ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Nurdağı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 787 bin TL olan 3 bin 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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